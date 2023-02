Fatal Frame / Project Zero potrebbe tornare con un nuovo capitolo, dice il producer

Fatal Frame, la serie survival horror conosciuta in occidente con il titolo di Project Zero, potrebbe tornare con un nuovo capitolo laddove gli utenti manifestassero un chiaro interesse in tal senso: lo ha rivelato il producer della remaster di Mask of the Lunar Eclipse, Yutaka Fukaya.

Come saprete, nei giorni scorsi abbiamo provato Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse e in chiusura dell'articolo ci siamo appunto augurati che il franchise possa a breve proporre qualcosa di inedito, sebbene ciò dipenda anche da come andrà quest'ultima riedizione.

Interrogato al riguardo, Fukaya ha detto: "Di certo non posso fare promesse, ma se con l'uscita di Mask of the Lunar Eclipse dovessimo scoprire che molti utenti sono in attesa di un nuovo episodio della serie, potremmo magari accontentarli."

"Speriamo che tutti abbiano modo di provare la remaster e possano così entrare a far parte del gruppo degli appassionati della serie Fatal Frame", ha aggiunto il producer giapponese, dandoci appuntamento al 9 marzo su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.