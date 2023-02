The Last of Us, la serie TV: il Bloater ha richiesto uno stuntman alto due metri

La serie TV di The Last of Us ha richiesto per il Bloater comparso nel quinto episodio l'impiego di uno stuntman alto due metri, Adam Basil, che si è dovuto far carico di un costume da ben 40 Kg creato dal premiato designer Barrie Gower.

Presente anche nel video diario dedicato all'episodio 5 di The Last of Us, il Bloater è una creatura particolarmente imponente e pericolosa all'interno dell'universo narrativo di The Last of Us, e per renderla bene sullo schermo è stato necessario parecchio impegno da parte di tutti.

"Il costume era molto morbido, ma al contempo bagnato e viscido", ha raccontato Gower ai microfoni di Variety. "Lo abbiamo dovuto ricoprire di una soluzione gelatinosa per conferire l'aspetto giusto a tutti quei funghi. C'erano inoltre un sacco di piccole spine conficcate nel suo corpo, come appendici che crescono verso l'esterno."

"Per fare in modo che le forme del mostro fossero ben definite, dovevamo ricoprirlo di sostanze lucide. Era come se stessimo costruendo una texture, dunque ogni volta andavamo e aggiungevamo del gel, così che le varie parti si potessero distinguere."

Come sappiamo, lo show prodotto da HBO sta riscuotendo un grande successo di critica e di pubblico, tanto che la Stagione 2 è già stata confermata ufficialmente dal network.