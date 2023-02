The Last of Us: il quinto episodio della serie TV sarà trasmesso in anticipo

Il quinto episodio della serie TV di The Last of Us sarà trasmesso in anticipo, come confermato da Sky TV. Quindi, invece di andare in onda domenica sera, come gli altri, arriverà venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 9pm su HBO Max negli USA. Il cambio di programma è dovuto al Super Bowl, evento che cannibalizzerebbe gli ascolti del telefilm (considerate che l'anno scorso è stato visto da 99,18 milioni di persone negli Stati Uniti).

A confermarlo è stata anche Sky TV, che rispondendo su twitter a chi chiedeva numi in proposito, ha annunciato che trasmetterà in contemporanea l'episodio alle 2am di sabato 11 febbraio 2023 nel Regno Unito.

Visto il diverso fuso orario, da noi l'episodio sarà disponibile sempre di Sabato. Chissà se il quinto episodio riuscirà a mantenere il successo dei precedenti, tutti giudicati ottimamente dalla critica e dal pubblico, con numeri costantemente in crescita.

Per chi non conoscesse l'argomento, The Last of Us è una serie TV con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, tratta dall'omonimo videogioco di Naughty Dog. Attualmente sono disponibili due titoli, con il primo in uscita su PC a fine marzo 2023. La serie TV è tratta dal primo dei due.

La serie TV è realizzata da Craig Mazin (Chernobyl) e dal presidente di Naughty Dog Neil Druckmann che è anche co-creatore e co-sceneggiatore dei videogiochi.