In The Valley of Gods: spunta uno strano periodo d'uscita per il gioco Valve perduto

In The Valley of Gods continua ad essere un gioco molto interessante ed affascinante, ma purtroppo se ne sono perse le tracce ormai da anni: per questo motivo, segnaliamo il fatto che un nuovo periodo d'uscita sembra spuntato sulla sua pagina ufficiale di Steam, anche se potrebbe voler dire ben poco.

Andando a vedere la pagina ufficiale di In The Valley of Gods su Steam possiamo infatti vedere che il gioco ora è previsto per dicembre 2029, data decisamente strana visto che si parla di 6 anni e mezzo da ora. Sembra proprio trattarsi di un placeholder, ma è curioso soprattutto il fatto che ci sia stata una variazione nella pagina, come a voler dire che il progetto, in qualche modo, è ancora mantenuto in vita.

In The Valley of Gods venne annunciato nel 2017 come nuovo gioco da parte di Campo Santo, il team di Firewatch, dopo l'acquisizione di questo da parte di Valve. L'uscita all'epoca era prevista per il 2019, ma già qualche mese dopo del titolo in questione si erano perse le tracce.

Proprio nel 2019, anno che doveva vedere la sua uscita, emersero novità poco positive, con lo sviluppo che sembrava essere stato messo in pausa a tempo indeterminato, con Campo Santo impegnati in altri progetti come Half-Life: Alyx e Dota Underlords.

È un peccato perché In The Valley of Gods sembrava un titolo veramente interessante: un'avventura narrativa sotto certi aspetti simile a Firewatch come impostazione, ma caratterizzata da un'ambientazione archeologica molto stimolante. Il posizionamento dell'uscita al 2029 sembra una sorta di placeholder standard, sebbene sia strano il mancato utilizzo di una dicitura più generica come "TBA", ma attendiamo comunque eventuali informazioni al riguardo.