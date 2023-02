Hogwarts Legacy: più di 60.000 recensioni su Steam, la maggior parte positive

Hogwarts Legacy ha più di 60.000 recensioni su Steam, la maggior parte delle quali positive. Più precisamente ne ha 63.630 (al momento di scrivere questa notizia), il 93% delle quali sono positive, per una media complessiva "Molto positiva". Considerando che è disponibile dal 10 febbraio 2023, si tratta di numeri davvero ragguardevoli.

La maggior parte delle recensioni positive plaudono al gioco in sé, definendolo un sogno che si è avverato. Sostanzialmente è una sfilata di persone che sognava di giocare a qualcosa di simile da quando hanno letto i libri o visto i film di Harry Potter, pur ormai adulti. Ad esempio l'utente "Criss Tlu" scrive: "Grande gioco, esplorare Hogwarts e i villaggi nei dintorni è un sogno che si avvera," mentre il colorito utente "Fottimadre Jones" ha scritto: "Lo stavo aspettando da vent'anni. E' esattamente ciò che sognavo da quando ero bambino."

Le critiche, pur presenti, non si concentrano sul caso Rowling, come si poteva pensare, ma sull'ottimizzazione del gioco su PC che causa problemi su vari sistemi, come del resto già riportato. Probabilmente con la pubblicazione di una patch risolutiva alcune recensioni saranno convertite da negative a positive, come capita spesso in questi casi.