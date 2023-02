Voidtrain, trailer del gameplay per il survival su binari di Nearga

Voidtrain, l'originale survival di Nearga in cui ci si trova a viaggiare su di un treno interdimensionale, si mostra con un nuovo trailer del gameplay: un montaggio di sequenze in-game che include fasi platform, puzzle e combattimenti.

Abbiamo provato Voidtrain alcuni giorni fa, apprezzando l'idea alla base del gioco ma riscontrando già dalla demo una serie di limitazioni a cui speriamo gli autori porranno rimedio da qui al lancio ufficiale su PC e Xbox Series X|S.

Nello specifico, il nostro Mattia Armani ha scritto: "Voidtrain è un gioco di sopravvivenza in prima persona che si affida a un'idea originale anche se non facile da gestire. La scelta di incentrare tutto su un treno che viaggia nel vuoto, infatti, comporta diverse limitazioni che per il momento vincono sui punti a favore."

Il fatto che il titolo sia attualmente disponibile in accesso anticipato implica tuttavia che gli sviluppatori stanno già raccogliendo utili feedback da parte degli utenti, nell'ambito di un percorso che senz'altro migliorerà l'esperienza sul lungo periodo.

"Diventa parte dell'equipaggio di un espresso interdimensionale! Scopri un mondo misterioso abitato da creature mortali, in cui troverai tesori e molto altro", si legge nella sinossi di Voidtrain. "Accumula materiali, migliora il tuo treno e crea armi più evolute. Gioca in solitario o nella modalità cooperativa a 4 giocatori!"