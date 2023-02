Hogwarts Legacy: il trofeo dei collezionabili non si sblocca per un bug, ma una patch è in arrivo

Avalanche Software ha promesso di rilasciare un aggiornamento per Hogwarts Legacy all'inizio della prossima settimana, che includerà una patch per il trofeo dei collezionabili, che non viene sbloccato in modo corretto.

Il trofeo per l'ottenimento degli oggetti da collezione di Hogwarts Legacy ha un contatore non funzionante e non sembra registrare ciò che i giocatori stanno raccogliendo. Di conseguenza, il trofeo è impossibile da sbloccare per alcuni giocatori, rendendo anche il Platino inottenibile.

Il problema è stato evidenziato per la prima volta da Brian English, noto cacciatore di trofei, che è stato poi rassicurato da Chandler Wood di Avalanche Studios: il trofeo sarà patchato entro martedì 13 febbraio e il contatore sarà corretto retroattivamente in modo che i giocatori non debbano tornare indietro e ripetere la raccolta dei collezionabili.

Gli autori di Hogwarts Legacy affermano precisamente: "Il problema è stato risolto e martedì verrà rilasciata una patch. Questa patch risolverà anche retroattivamente il problema e renderà disponibile il Trofeo per tutti coloro che non l'hanno ottenuto".

Vi ricordiamo anche che il controller DualSense di PS5 a tema Hogwarts Legacy è stato svelato, vediamo le immagini.