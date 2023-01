Gotham Knights: disponibile la versione di prova con PlayStation Plus Premium

Gotham Knighs da oggi si unisce ai giochi provvisti di una versione di prova a tempo limitato con l'abbonamento a PlayStation Plus Premium.

Come segnalato da PS Plus Tracker, Gotham Knights è stato aggiunto al catalogo dei giochi con demo per gli abbonati a Premium assieme a The Last of Us Parte 1 e Nickelodeon Kart Racer 3. In particolare la versione di prova del titolo di Warner Bros. Games dura un'ora, contro le due ore degli altri due titoli aggiunti di recente.

Non si tratta di un tempo lunghissimo, anche considerando il lungo filmato di introduzione, ma in ogni caso questa versione di prova permette di provare le fasi iniziali dell'avventura e vestire i panni dei quattro eredi di Batman, in modo da farvi un'idea se il gioco fa al caso vostro. E se avete ancora dei dubbi c'è sempre la nostra recensione di Gotham Knights.

Rimanendo in tema di PlayStation Plus, martedì il catalogo dei giochi PS4, PS5 e classici riservati agli abbonati a livelli Extra e Premium ha dato il benvenuto a 13 nuovi titoli.