The Last of Us Parte I, demo di 2 ore gratis per gli utenti PlayStation Plus Premium

In corrispondenza con il lancio della serie TV HBO, Sony ha rilasciato una demo di 2 ore di The Last of Us Parte I disponibile gratuitamente per gli utenti abbonati a PlayStation Plus Premium, consentendo in questo modo di provare il gioco in maniera approfondita.

Nel caso non l'abbiate acquistato in precedenza, questa può essere dunque un'ottima occasione per scoprire più nel dettaglio questo titolo, che rappresenta un remake tecnico totale del primo capitolo della serie Naughty Dog, lasciando inalterata la storia e gran parte della struttura originale.

Una volta scaricata la demo, sarà possibile giocare The Last of Us Parte I per due ore, consentendo di entrare nel vivo della storia ma non potendo poi proseguire oltre il limite temporale imposto, in maniera simile a quanto accade anche per altri titoli.

Le demo di tipo "trial" a tempo sono bonus che fanno parte dell'abbonamento PlayStation Plus Premium, ma al momento non hanno visto una grande diffusione. Tra le altre disponibili troviamo quella da 5 ore per Horizon Forbidden West, la demo di un'ora di Ghostwire: Tokyo e un'altra di due ore per Uncharted: L'Eredità dei Ladri, in un'iniziativa che forse deve trovare ancora il suo spazio nell'offerta di PlayStation Plus.

The Last of Us Parte I è un remake che ricostruisce la grafica del primo capitolo secondo gli standard più moderni, ma lasciando sostanzialmente inalterato il gioco. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione, mentre ricordiamo che la serie TV di The Last of Us inizia oggi in Italia, con il primo episodio disponibile su Sky e NOW TV.