Pokémon Scarlatto e Violetto: Greninja confermato nel nuovo Raid Teracristal a 7 stelle

Pokémon Scarlatto e Violetto accoglierà presto un nuovo Raid Teracristal a 7 stelle, in questo caso con protagonista Greninja, il Pokémon Ninja, che dovrà essere battuto per ottenere la creatura in questione all'interno di questa particolare occasione.

Dopo Charizard e Cinderace, dunque, sarà il turno di Greninja ad essere il protagonista del Raid Teracristal a 7 stelle in Pokémon Scarlatto e Violetto. In questo nuovo evento, che era emerso già nei giorni scorsi, il Pokémon in questione si presenterà nella forma cristallizzata tipica di queste battaglie speciali in Pokémon Scarlatto e Violetto, rappresentando una sfida di notevole intensità per gli allenatori.



Dal 27 al 29 gennaio ci sarà l'occasione di sfidare Greninja nel Raid Teracristal a 7 stelle e conquistare l'Emblema della Forza Assoluta, nel caso in cui si riesca a sconfiggere il Pokémon Ninja con Teratipo Veleno. La seconda mandata dell'evento verrà inoltre organizzata dal 10 al 12 febbraio 2023, dunque avrete altre possibilità di combatterlo anche in seguito.

Sono peraltro emersi altri dettagli sui Raid Teracristal dei prossimo giorni con quelli dedicati a Drifblim e Mismagius dal 20 al 22 gennaio 2023, consentendo in tali date di incontrare con maggiore frequenza le creature in questione, il primo in Pokémon Scarlatto e il secondo in Pokémon Violetto.

Ricordiamo inoltre le istruzioni per prendere parte agli eventi in questione:

"Per incontrare i Pokémon che compariranno negli eventi Raid Teracristal sarà necessario aver scaricato le ultime News dal Poképortale. Le News dal Poképortale verranno scaricate automaticamente se la tua console Nintendo Switch è connessa a Internet."

"Puoi anche scaricare le ultime News dal Poképortale aprendo il menu con il pulsante X e selezionando Poképortale, poi Dono Segreto e infine Ricevi le News dal Poképortale. Per ricevere le ultime News dal Poképortale non è necessaria un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online."