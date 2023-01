Genshin Impact: Dehya e Mika annunciati per la versione 3.5

A ridosso del lancio del nuovo Update di Genshin Impact, Hoyoverse stuzzica i fan offrendo un piccolo assaggio del futuro, svelando che Dehya e Mika saranno i nuovi personaggi giocabili in arrivo con la versione 3.5.

Entrambi i personaggi sono stati presentati sui canali social ufficiali di Genshin Impact con degli artwork e una descrizione. Dehya è uno dei personaggi centrali nella storyline di Sumeru e combatte con le Claymore sfruttando l'elemento Pyro. Mika invece proviene da Monsdat, sfrutta l'elemento Cryo e presumiamo sarà una nuova unità con rarità 4 stelle.

L'Update 3.5 di Genshin Impact sarà disponibile, salvo imprevisti, a inizio marzo 2023. Dopodomani, 18 gennaio 2023, sarà invece il turno della versione 3.4, che introdurrà Alhaitham e Yaoyao, una nuova area desertica e nuovi eventi. Ecco data e orario della manutenzione che anticiperà l'aggiornamento.

Di seguito le descrizioni ufficiali di Dehya e Mika.

L'organizzazione mercenaria degli Eremiti è la forza armata più potente di Sumeru. Ne fanno parte diversi mercenari e brigate di soldati di professione che svolgono incarichi in modo indipendente. Una di queste brigate è quella delle Belve di fuoco, di cui fa parte un membro molto famoso conosciuto come "Fiammardente".

Dehya gode di una ottima reputazione tra i gruppi di mercenari, perché è coraggiosa ma mai impulsiva, e impavida senza risultare arrogante. La vita nel deserto, un ambiente molto ostile, e le tante battaglie hanno permesso a Dehya di apprendere molte cose sul combattimento, motivo per cui non ha nulla a che vedere con i classici marzialisti ignoranti e insolenti.

Dehya è disposta a impugnare la sua spada per difendere chiunque la assoldi, a patto che la paga sia alta e l'incarico ragionevole. Quel che i committenti devono capire, però, è che non potranno mai domare questa leonessa, dato che il contratto sottoscritto con Dehya è temporaneo e si basa puramente sui Mora che le daranno come paga.

Anche se i mercenari vendono la propria forza per guadagnarsi da vivere, hanno pur sempre una dignità e rimangono padroni della loro vita. La leonessa del deserto non è alla mercé di nessuno, la sua spada segue solo il suo cuore.

Membro della compagnia di ricognizione dei Cavalieri di Favonius, Mika svolge tutti gli incarichi che gli sono stati assegnati con costante diligenza.

Che si tratti di allestire un accampamento, accendere un fuoco, cucinare, occuparsi dell'equipaggiamento... La stessa capitana Hertha non può che lodare la sua grande efficienza. La sua dedizione nel lavoro non è dovuta a un carattere debole o al non saper dire di no, ma all'importanza che attribuisce al lavoro di squadra e alla volontà di imparare dai suoi compagni con maggiore esperienza.

"Aiutare il più possibile gli altri contribuisce al bene della squadra!" Il passatempo preferito di Mika ha a che fare col suo lavoro di supervisore in prima linea. Ossia esplorare aree sconosciute, annotare le caratteristiche del terreno e produrre mappe estremamente accurate e utili."

"Questo posto è pieno di risorse, ma anche di mostri. Meglio fare attenzione". Scrive Mika, che sogna di diventare un cartografo esperto, in una nota aggiunta alla nuova versione della mappa militare su cui sta lavorando.