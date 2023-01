The Last of Us: segui la prima puntata in diretta con Pier, Francesco e la redazione!

A meno che non siate stati sulla Luna negli ultimi mesi, saprete benissimo che The Last Of Us è disponibile da oggi, 16 gennaio su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Si tratta di una produzione che per mille motivi diversi ha fatto parlare molto di sé e promette di settare nuovi standard per quanto riguarda gli adattamenti televisivi dei nostri videogiochi preferiti. Per questo motivo, questa sera alle 21:15 abbiamo deciso di seguire con voi il primo episodio in diretta dal White Rabbit di Roma. Pierpaolo Greco e Francesco Serino terranno alto il vessillo di Multiplayer.it e dei videogiocatori, mentre Antonio Cuomo e Valentina Ariete di Movieplayer.it ci daranno il loro parere da esperti di cinema e serie TV!

Siete tutti invitati a partecipare, anche se sarete tra quelli che conoscono a memoria il videogioco di Naughty Dog o tra quelli che hanno fatto le ore piccole per vedere lo spettacolo in contemporanea con gli USA questa mattina alle 3! Noi però, anche se la puntata sarà disponibile subito on demand su NOW, aspetteremo la sera alle 21.15 per vederlo in diretta con voi in lingua originale e sottotitolato in italiano: niente spoiler!

Per la versione italiana occorrerà aspettare lunedì 23 gennaio: alle ore 21.15, infatti, su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW sarà trasmesso l'episodio 1 in versione doppiata con a seguire il secondo episodio di The Last of Us in versione originale sottotitolata in italiano.

Per chi non lo sapesse, la serie di The Last of Us è stata adattata dallo stesso Neil Druckmann, il creatore del gioco originale, e dal regista di Chernobyl, Craig Mazin. La storia si svolge 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta da un fungo infettivo chiamato Cordyceps. Joel, un sopravvissuto, viene assunto per aiutare Ellie, una ragazza di 14 anni, a fuggire clandestinamente da una zona di quarantena molto oppressiva. Quello che inizia come un piccolo lavoro, diventa presto un viaggio brutale e straziante, mentre entrambi attraversano ciò che rimane degli Stati Uniti.

Ma tutto questo lo sapevate, vero?

Quello che forse non sapete è che la serie sarà molto coerente col videogioco originale e con l'universo creato da Naughty Dog, nonostante qualche piccolo cambiamento pensato per espandere e raccontare meglio alcune storie e personaggi secondari e per adattare chiaramente la trama alle esigenze di una serie TV.

La stampa internazionale è stata molto positiva sulla serie di The Last of Us, con l'unanime apprezzamento per Pedro Pascal e Bella Ramsey, gli attori che interpretano magistralmente Joel ed Ellie. Anche il resto del cast composto da Gabriel Luna, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Anna Torv, Murray Bartlett e Nick Offerman ha impressionato per la qualità recitativa.

L'attesa è alle stelle e non vediamo l'ora di vedere e commentare il primo episodio con voi!