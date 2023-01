GTA: The Trilogy in arrivo su Epic Games Store? Data e orario di lancio da un noto leaker

A quanto pare GTA: The Trilogy - The Definitive Edition tra pochissimi giorni sarà disponibile anche su Epic Games Store. Non c'è ancora l'ufficialità da parte di Rockstar Games, ma la fonte è il noto e affidabile leaker billbil-kun che ha svelato anche la data di uscita e orario: la collection debutterà nello store di Epic il 19 gennaio alle 15:00 italiane.

Sempre secondo l'insider, al lancio GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sarà disponibile con il 50% di sconto durante la prima settimana. Il gioco viene venduto a 59,99 euro tramite lo store di Rockstar Games e possiamo dare per scontato che il prezzo sarà lo stesso anche su Epic Games Store. Applicando lo sconto della prima settimana dovremmo arrivare quindi a 29,99 euro.

Billbil-kun è un insider molto noto che in passato ha svelato in più occasioni i giochi gratis del PlayStation Plus ed Epic Games Store, senza mai sbagliare. Insomma, si tratta di una fonte molto affidabile, ma in ogni caso rimaniamo in attesa di conferme ufficiali da parte di Rockstar Games. Voci di corridoio in passato parlavano anche di un possibile approdo di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition anche su Steam, staremo a vedere se sarà effettivamente così o se Epic Games Store ha siglato un accordo di esclusività temporale o totale.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition è una raccolta che include le versioni rimasterizzate di GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas tirate a lucido sia per quanto riguarda il comparto grafico che per il gameplay, grazie all'aggiunta di controlli aggiornati e piccole chicche, come la possibilità di ricominciare immediatamente una missione fallita, senza dover tornare manualmente al punto di inizio.