Sony PlayStation ha assunto Ben King, ex-Apple, per migliorare lo Store

Sony ha intenzione di migliorare il PlayStation Store, e per questo ha deciso di ricorrere a una persona decisamente esperta nel settore, ovvero Ben King, ex-responsabile dei servizi in Apple che è stato un elemento importante nello Store della compagnia, ora incaricato di far evolvere la piattaforma Sony.

Presso PlayStation, King lavorerà nella divisione di Veronica Rogers, capo della sezione global sales and business operations. In precedenza, dopo aver militato per anni presso Apple, era passato a DAZN, rimanendo sempre attivo nell'ambito dei servizi online.

Presso Sony si occuperà della piattaforma PlayStation Store come senior VP nell'ambito delle operazioni direct-to-conumer. In una comunicazione ufficiale, King ha definito il PlayStation Store "uno degli store digitali più visitati del pianeta", e si è detto entusiasta di contribuire a migliorare la piattaforma in questione.

"Questo ci dà un'incredibile opportunità di pensare in maniera creativa alla relazione con i nostri utenti, aiutandoli a sbloccare il massimo divertimento dall'ecosistema PlayStation, creando allo stesso tempo delle opportunità finanziarie per i nostri partner che sviluppano giochi", ha inoltre riferito King nel suo comunicato. "Abbiamo la possibilità di servire la nostra community in maniera migliore, fornendo esperienze personalizzate e aiutando ogni utente a scoprire il migliore intrattenimento per ognuno, attraverso il canale ideale, nel momento giusto".