PlayStation Plus Extra e Premium: 13 giochi PS5 e PS4 di gennaio 2023 disponibili da oggi

Come da programma di gennaio 2023, Sony ha inserito oggi altri 13 giochi nel catalogo degli abbonamenti PlayStation Plus Extra e Premium, espandendo così la platea di titoli a disposizione degli abbonati ai suoi servizi superiori.

Vediamo dunque la lista dei giochi disponibili da oggi, martedì 17 gennaio 2023, in base ai due diversi tier di abbonamento progressivi.

PlayStation Plus Extra:

Back 4 Blood (PS5, PS4)

Devil May Cry 5: Special Edition (PS5)

Devil May Cry 5 (PS4)

Dragon Ball FighterZ (PS4)

Erica (PS4)

Jett: The Far Shore (PS5, PS4)

Just Cause 4 (PS4)

Life Is Strange (PS4)

Life Is Strange: Before the Storm (PS4)

Omno (PS4)

PlayStation Plus Premium:

Hot Shots Golf 2 (PS1)

Star Wars Demolition (PS1)

Syphon Filter 3 (PS1)

Ovviamente, chi è abbonato al tier Premium ha diritto anche ai giochi di PS Plus Extra, mentre sia Extra che Premium comprendono anche i titoli di PlayStation Plus Essential di gennaio 2023, che sono stati messi a disposizione già all'inizio del mese.

Ricordiamo che l'annuncio iniziale dei giochi di gennaio di Extra e Premium comprendeva anche Sayonara Wild Hearts, ma questo è stato poi rimosso visto che la sua introduzione rappresentava un "errore". Gli utenti Premium hanno inoltre ricevuto da ieri la nuova demo di The Last of Us Parte I che consente di giocare al titolo in questione per due ore.