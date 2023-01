The Day Before si mostrerà presto in un video gameplay più approfondito

The Day Before rappresenta ancora un caso piuttosto strano nel panorama videoludico del 2023: è un progetto molto promettente che ha scaturito subito un grande interesse, ma nonostante sia previsto arrivare a marzo lo abbiamo visto pochissimo, cosa che ci fa attendere il promesso video con gameplay più approfondito con una certa impazienza.

Già qualche giorno fa è stato mostrato un trailer che mostra il ray tracing in azione su PC, ma di fatto gli elementi visibili risultano ancora scarsi e la conoscenza sul gioco vero e proprio risulta sempre ridotta. La questione ha iniziato a far discutere la community sul fatto che il titolo possa non essere all'altezza delle aspettative, visto che sembra promettere tantissimo senza però aver mostrato molto e anche per questo motivo i team FNTASTIC e Mytona hanno deciso di impegnarsi in una presentazione più approfondita prima dell'uscita, al momento prevista per l'1 marzo 2023.

"Questo mese, rilasceremo nuovi materiali video di gameplay diretto, viste le numerose richieste dalla nostra community", hanno scritto gli sviluppatori. "Questo nuovo video mostrerà buona parte delle caratteristiche e degli elementi del gameplay, e consentirà di avere una visione più chiara dello stato attuale dello sviluppo su The Day Before".

In molti paragonano la situazione del gioco in questione con quella che era venuta fuori per Atomic Heart almeno fino a qualche mese fa, con il gioco che sembrava promettere moltissimo ma che continuava a rimanere un oggetto piuttosto misterioso. Evidentemente, gli sviluppatori si sono resi conto di questa sensazione d'incertezza e hanno deciso di adottare una comunicazione più precisa e approfondita, come fatto anche da Mundfish nell'ultimo periodo.

The Day Before è uno sparatutto open world con elementi in stile MMO caratterizzato da un'ambientazione post-apocalittica che sembra davvero molto interessante ma il cui sviluppo si è allungato anche per il passaggio da Unreal Engine 4 al 5, portando già a un rinvio.