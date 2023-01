The Day Before, il trailer del gameplay su PC mostra il ray tracing

The Day Before, l'atteso MMO open world a base survival, è stato mostrato da NVIDIA con un trailer del gameplay relativo alla versione PC del gioco, al fine di evidenziare le feature grafiche garantite dalla presenza del ray tracing.

In uscita il 1 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, The Day Before ci catapulterà in un'America post-apocalittica, invasa da zombie affamati di carne viva e da sopravvissuti che lottano fra di loro per accaparrarsi le ultime risorse disponibili.

The Day Before punterà anche su di una grafica spettacolare e realistica per coinvolgerci nella sua esperienza survival, e il supporto alla tecnologia DLSS 3 consentirà al titolo di girare in maniera fluida anche alle risoluzioni più alte sulle GPU di nuova generazione.

"Ti svegli da solo in un mondo che non ricordi più, cercando di trovare risposte e risorse per sopravvivere", si legge nella sinossi del gioco. "Abbatti infetti e altri giocatori con armi realistiche e diventa una leggenda del nuovo mondo. Perlustra luoghi meravigliosi ma pericolosi grazie a veicoli sorprendentemente dettagliati."

"Partecipa alla restaurazione della società pre-pandemica prima che sia troppo tardi. Puoi vendere il tuo bottino e comunicare in tutta sicurezza con gli altri giocatori della colonia di sopravvissuti."