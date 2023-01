Offerte Amazon: cuffie Turtle Beach Recon 70P per PC, Xbox, PlayStation e Switch a basso prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di cuffie Turtle Beach Recon 70P per PC, Xbox, PlayStation e Switch. Lo sconto segnalato è di 15,01€, ovvero del 43%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo paio di cuffie è 34.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma è di pochi euro superiore. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le cuffie Turtle Beach Recon 70P supportano l'audio 3D di PS5 e funzionano con PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC e dispositivi mobili. Dispongono di microfono flip-up ad alta sensibilità che capta la tua voce in modo forte e chiaro e attiva il mute quando viene sollevato. Pesano 231.34 grammi.

Cuffie Turtle Beach Recon 70P per PC, Xbox, PlayStation e Switch

