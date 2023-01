Classifica giapponese, One Piece Odyssey debutta al secondo posto

One Piece Odyssey ha debuttato in seconda posizione nella classifica giapponese dal 9 al 15 gennaio 2023: un buon risultato per l'ultimo tie-in tratto dall'opera di Eiichiro Oda, che ha ricevuto ottimi voti da parte della stampa internazionale e deve ora dimostrare il proprio valore con il pubblico.

[NSW] Pokemon Scarlatto e Violetto - 64,799 / 4,695,052 [PS4] One Piece Odyssey - 35,123 / NEW [PS5] One Piece Odyssey - 26,879 / NEW [NSW] Splatoon 3 - 22,094 / 3,817,608 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 18,172 / 5,101,319 [NSW] Nintendo Switch Sports - 14,849 / 969,291 [NSW] Minecraft - 11,025 / 3,008,474 [NSW] Dragon Quest Treasures - 7,864 / 254,564 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 7,587 / 5,100,328 [NSW] Mario Party Superstars - 7,382 / 1,151,855

Naturalmente Pokémon Scarlatto e Violetto continuano a dominare, giunti ormai a quota 4,7 milioni di copie soltanto in patria, e non si registrano per il momento ulteriori new entry, dunque rispetto alla scorsa settimana lo scenario non è cambiato moltissimo.

Nintendo Switch modello OLED - 44,147 PlayStation 5- 39,468 Nintendo Switch - 17,957 Nintendo Switch Lite - 12,586 PlayStation 5 Digital Edition - 4,645 PlayStation 4 - 1,099 Xbox Series S - 785 Xbox Series X - 267 New Nintendo 2D XL - 93

Sul fronte hardware le posizioni appaiono più o meno invariate, sebbene si registri un netto calo nei numeri totalizzati da tutte le piattaforme: si tratta di una normalizzazione rispetto al periodo natalizio o di un problema di scorte nei negozi? Difficile dirlo.