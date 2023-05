Starfield: i dettagli del framerate su Xbox verranno comunicati prima dell'uscita, assicura Spencer

Nell'intervista che Phil Spencer ha concesso a Kinda Funny Games, il boss della divisione Xbox ha rassicurato i giocatori che Microsoft comunicherà chiaramente e con le giuste tempistiche i dettagli del framerate di Starfield su Xbox Series X|S prima del lancio, a differenza di quanto accaduto con Redfall.

Spencer si sta riferendo al caso dei 30 fps di Redfall al lancio su console, svelati solo a poche settimane dalla data di uscita, generando tra l'altro tanto malumore e pessimismo intorno al titolo di Arkane. Un errore comunicativo che si "ritorto giustamente contro" Microsoft, stando alle sue parole.

Ebbene pare che Spencer non voglia commettere nuovamente lo stesso sbaglio e ha promesso che Microsoft comunicherà in maniera chiara i dettagli sul framerate di Starfield (e supponiamo altri aspetti tecnici) prima dell'uscita per evitare qualsiasi fraintendimento con i giocatori.

Considerando che Starfield sarà protagonista di un evento dedicato l'11 giugno 2023 è lecito aspettarci che tali dettagli vengano svelati in questa occasione o nelle settimane immediatamente successive, dato che salvo intoppi dell'ultimo minuto la data di uscita del gioco è fissata per il 6 settembre 2023.

Nella stessa intervista, Spencer ha anche svelato che Starfield sta ricevendo un supporto maggiore da parte di Microsoft rispetto a Redfall, il che dovrebbe scongiurare i problemi tecnici visti con il titolo di Arkane.