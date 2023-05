Starfield sta ricevendo un supporto maggiore da Microsoft rispetto a Redfall

Durante il corso dell'intervista con Kinda Funny Games, Phil Spencer, il boss di Xbox, ha svelato che Starfield sta ricevendo un supporto maggiore da parte di Microsoft rispetto a Redfall, il che dovrebbe scongiurare i problemi visti al lancio del titolo di Arkane e aumentarne le chance di successo.

Come forse saprete, ieri Spencer ha parlato dei problemi di Redfall, ammettendo di aver deluso le aspettative dei giocatori. Nel farlo ha anche spiegato quali sono state le potenziali lacune da parte di Microsoft che hanno portato a questo risultato. Una di queste, a suo avviso, è che la compagnia non ha supportato a dovere il team di Arkane.

"Quando acquisiamo studi, ci sono giochi in fase di sviluppo, e poi ci sono cose che sono all'inizio dello sviluppo o che non sono ancora state concepite. Penso che dobbiamo migliorare l'interazione con i giochi che sono a metà della produzione quando diventano parte di Xbox", ha detto Spencer.

"Non abbiamo fatto un buon lavoro all'inizio nel coinvolgere Arkane Austin per aiutarli a capire cosa significasse far parte di Xbox e dei nostri studi first-party, e utilizzare alcune delle nostre risorse interne per aiutarli durante lo sviluppo. Li abbiamo lasciati lavorare sul gioco".

"Dovevamo esserci sin da subito per il director Harvey Smith e il suo team. Penso sia stata colpa nostra. È un gioco creato realizzato con Unreal Engine, abbiamo un sacco di studi che hanno fatto un ottimo lavoro con questo motore nel corso degli anni, e penso che siamo arrivati troppo tardi per aiutarli quando hanno avuto alcuni problemi."

Spencer successivamente ha rassicurato i giocatori spiegando che Starfield era in una fase meno avanzata dello sviluppo quando Zenimax è stata acquisita rispetto a Redfall. Ciò ha permesso a Microsoft di essere più presente e coinvolta nei lavori sul gioco e quindi di offrire un supporto migliore agli sviluppatori di Bethesda.

Nell'intervista di ieri Spencer ha anche assicurato che Microsoft pubblicherà un'esclusiva Xbox ogni trimestre da ora in poi.