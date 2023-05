Xenoblade Chronicles 3: Un Futuro Riconquistato, i primi voti sono eccellenti

Xenoblade Chronicles 3: Un Futuro Riconquistato sta ricevendo le prime recensioni internazionali e i primi voti sono eccellenti, tanto da renderlo il titolo originale con la valutazione più alta del 2023, anche se si tratta in effetti di un'espansione e nel momento in cui scriviamo ha solo 8 recensioni raccolte.

Ci riferiamo infatti al sito aggregatore Metacritic, in base al quale Xenoblade Chronicles 3: Un Futuro Riconquistato ha ora un Metascore di 92, veramente molto alto ma comunque in linea con quello che ci si poteva aspettare dal quarto DLC di un gioco di questo calibro, già ottimamente valutato di per sé.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3: Un Futuro Riconquistato pubblicata proprio ieri, anche questa con un'ottima valutazione, sebbene non abbia un voto numerico, come solitamente facciamo con le recensioni di espansioni e DLC.

Nel frattempo, potete vedere qui sotto i primi voti raccolti finora da Metacritic da parte dei maggiori siti internazionali: