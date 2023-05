The Lord of the Rings: Gollum, dettagli su risoluzione e framerate su PS5 e Xbox Series X

Nel corso di un'intervista con GamingBolt, il producer Harald Riegler di The Lord of the Rings: Gollum ha svelato alcuni dettagli relativi a risoluzione, framerate e modalità grafiche che saranno disponibili al lancio su PS5 e Xbox Series X.

In questa occasione Riegler ha confermato che il gioco punta alla risoluzione 1440p e "60 fps stabili" sia su PS5 che Xbox Series X e che su entrambe le console i giocatori potranno scegliere delle modalità grafiche per dare priorità a framerate o risoluzione. Purtroppo il producer non ha aggiunto ulteriori dettagli su quest'ultimo punto, quindi non è chiaro se possiamo aspettarci ad esempio un preset con 4K a 30 fps e/o uno a 1080p con framerate sbloccato sopra i 60 fps.

Nessuna informazione anche per quanto riguarda la versione Xbox Series S di Lord of the Rings: Gollum, così come quelle PS4 e Xbox One, che in ogni caso presumibilmente non andranno oltre i classici 900-1080p e 30 fps. In, ogni caso per conoscere i dettagli precisi in merito non resta che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali e analisi tecniche.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Lord of the Rings: Gollum sarà disponibile a partire dal 25 maggio 2023, anche su PC, di cui sono stati svelati in precedenza i requisiti hardware, da quelli minimi a quelli Ultra con ray tracing attivo.