Genshin Impact: le migliori build per Kaveh, manufatti, armi e team

Kaveh è un DPS on-field, ovvero che deve permanere in campo a lungo per dare il meglio di sé, con caratteristiche su misura per massimizzare i danni delle reazioni elementali Fioritura (Hydro + Dendro), grazie alle sue abilità e talenti passivi. Volendo è possibile impiegarlo anche in squadre che puntano ad altre reazioni elementali, in particolare Propagazione, ma in tal caso il suo potenziale viene fortemente limitato e in tal senso ci sono unità che possono ottenere risultati migliori.

Oltre a Baizhu, la versione 3.6 di Genshin Impact ha introdotto Kaveh , un personaggio 4 stelle di elemento Dendro che combatte utilizzando le claymore. In questa guida faremo una panoramica delle sue abilità e di quelle che, a nostro avviso, sono le build migliori in termini di armi, manufatti e team.

Panoramica abilità e priorità talenti

Gli attacchi normali di Kaveh consistono in una serie di fendenti con la claymore non particolarmente rapidi ma con un buon raggio d'azione, tanto che è facile colpire più nemici contemporaneamente se sono raggruppati. Con l'attacco caricato fa girare lo spadone in cerchio finché non termina la stamina, il che può rivelarsi utile se circondato. Di per sé gli attacchi standard di Kaveh non sono nulla di eclatante, ma diventano particolarmente importanti quando entra in gioco il suo tripudio elementale, di cui parleremo a breve.

Con l'abilità elementale Kaveh effettua un attacco ad area circolare che causa danni Dendro a tutti i nemici nel suo raggio d'azione, con danni e portata più che discreti, al netto di un tempo di ricarica di soli sei secondi. C'è anche un effetto secondario: tutti i nuclei Dendro creati dalla reazione elementale Fioritura (Hydro + Dendro) che si trovano nel raggio d'azione esplodono immediatamente.

Il kit di Kaveh tuttavia ruota intorno al suo tripudio elementale "Volta Dipinta". All'attivazione infligge danni Dendro ai nemici attorno a sé e fa esplodere tutti i nuclei Dendro nei paraggi, dopodiché si attivano per 12 secondi una serie di effetti positivi davvero niente male, al netto di un costo energetico di 80 punti. Per prima cosa Kaveh diventa discretamente più resistente alle interruzioni e tutti i suoi attacchi standard ottengono un raggio d'azione maggiore e vengono infusi dell'elemento Dendro. Inoltre, i danni di tutti i nuclei creati dalla reazione Fioritura dei compagni ottengono un bonus (al livello 10 del talento parliamo di un bonus quasi del 50%) che si aggiunge a quello base dato dalla Maestria Elementale.

Tirando le somme, gli effetti del tripudio elementale di Kaveh lo rendono un perfetto DPS principale nei team che sfruttano la reazione Fioritura e può persino lavorare in sinergia con i talenti di Nilou (che a sua volta potenzia tremendamente i danni dei nuclei Dendro) creando un'ottima accoppiata. Non se la cava male anche nei team basati su Propagazione (Dendro + Electro) considerando che può applicare sugli avversari l'elemento Dendro velocemente e ad area, ma tenete presente che in questo caso buona parte del suo kit diventa superflua.

Passando ai talenti passivi, grazie a "Impresa dell'architetto" il personaggio non subisce danni dall'esplosione dei nuclei Dendro, ma anzi recupera PS pari al 300% della sua Maestria Elementale, al punto che con il giusto team e statistiche elevate potrebbe persino non avere bisogno di un healer per rimanere in piedi (ma lo stesso non vale per i compagni di squadra). "Ideazioni estrose", invece, aumenta di 25 punti la Maestria Elementale (fino a un massimo di 100) ogni volta che Kaveh manda a segno un attacco standard durate il suo tripudio elementale.

Kaveh è un personaggio piuttosto equilibrato anche senza tenere in considerazione le Costellazioni, ma dato che parliamo di unità 4 stelle è più semplice sbloccarle, quindi vale la pena menzionare alcuni dei bonus più utili. In particolare, la seconda passiva aumenta la velocità degli attacchi normali del 15% durante il tripudio elementale, mentre la quarta aumenta di un ulteriore 60% i danni da esplosione dei nuclei Dendro creati da Kaveh con la reazione Fioritura. La passiva più utile tuttavia è la sesta, che genera un attacco ad area di elemento Dendro ogni 3 secondi e che ha l'effetto aggiuntivo di far esplodere all'istante tutti i nuclei nei paraggi.

Per quanto riguarda la priorità dei talenti attivi, sono fondamentalmente tutte e tre utili, quindi vi suggeriamo di svilupparli in egual modo o in alternativa di dare un pizzico di priorità al tripudio elementale.