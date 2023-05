Mortal Kombat 1: data della closed beta forse svelata da Amazon.it

Pare che Amazon.it si sia lasciata sfuggire la data di inizio della closed beta di Mortal Kombat 1 annunciata ieri da NetherRealm Studios assieme ad altri dettagli sul nuovo picchiaduro. Stando alle informazioni riportate, i server di questa versione di prova dovrebbero aprire i battenti il 17 agosto 2023, poco meno di un mese prima del lancio del gioco.

Il dettaglio è emerso nella descrizione dei bonus preorder di Mortal Kombat 1, che come sappiamo includono sia il personaggio Shang Tsung che l'accesso alla sopracitata closed beta.

"Incentivo al Preorder: - Personaggio giocabile Shang Tsung - Accesso alla closed beta il 17 agosto 2023", recita la pagine di Mortal Kombat 1 su Amazon.it.

Per scrupolo abbiamo controllato anche la divisione inglese, francese, spagnola e statunitense di Amazon, ma a quanto pare questo dettaglio non viene riportato, quindi per il momento vi suggeriamo di prendere la data del 17 agosto con le pinze in attesa di conferme ufficiali.

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 sarà disponibile nei negozi a partire dal 19 settembre 2023 per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Sulle nostre pagine trovate il primo trailer ufficiale con annesse le informazioni su edizioni fisiche e digitali nonché uno speciale in cui svisceriamo tutti i dettagli noti sul reboot di Mortal Kombat.