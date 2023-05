The Wonderful 101 Remastered, DLC gratis The Wonderful One: After School Hero disponibile

A tre anni di distanza dal lancio originale, The Wonderful 101 Remastered riceve un nuovo DLC gratuito, intitolato The Wonderful One: After School Hero e disponibile da oggi per PC e console, portando con sé una certa variazione rispetto al tema del gioco principale.

PlatinumGames continua dunque il supporto per The Wonderful 101 Remastered con questa nuova aggiunta, che ha per protagonista Luka, in questo caso impegnato in una sorta di platform a scorrimento realizzato in stile "2,5D", con struttura principalmente bidimensionale ma grafica in 3D.

Il DLC segue la storia di Luka nel suo tentativo di diventare un vero e proprio super-eroi. Dopo essere diventato la nuova recluta di CENTINELS, Luka deve ora affrontare varie nuove minacce e sfide per dimostrare il proprio valore.

The Wonderful One: After School Hero afferisce maggiormente alla struttura tipica del platform, con una certa attenzione ai salti e all'abilità ai comandi, ma mantiene alcuni elementi da action adventure nello stile del gioco principale. Sono presenti due diverse modalità: l'Arcade Mode segue la storia di Luka nella sua trasformazione verso Wonder Goggles, mentre la Challenge Mode consente di affrontare le varie minacce in ordine sparso.

The Wonderful One: After School Hero è diviso in due parti e richiede due download separati, ma è comunque gratuito per chi possiede il gioco principale The Wonderful 101: Remastered.