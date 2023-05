Mortal Kombat 1: Standard, Premium e Kollector disponibili al preodine su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è ora possibile fare il preordine di Mortal Kombat 1, nell'edizione standard, in quella Premium e in quella Kollector. Il gioco sarà disponibile per PC, Switch, PS5 e Xbox Series X|S. La data di uscita della standard è il 19 settembre. Le edizioni speciali escono il 14 settembre. Al momento Amazon non ha ancora caricato immagini, quindi vi indichiamo per ogni box esattamente quale versione del gioco è:

La versione PS5 Standard: La versione Switch Standard: La versione Xbox Series X Standard: La versione PS5 Premium: La versione Xbox Series X Premium: La versione PS5 Kollector: La versione Xbox Series X Kollector: Con il preordine di Mortal Kombat 1 si ottiene l'accesso alla beta del 17 agosto 2023 e il personaggio giocabile Shang Tsung.

Il pacchetto Premium di Mortal Kombat 1 include l'accesso anticipato del 14 settembre, il Kombat Pack e 1.250 Dragon Krystal.

La versione Kollector di Mortal Kombat 1 propone invece una statua di Liu Kang alta circa 42 cm disegnata da COARSE, tre stampe esclusive, una custodia steelbook e un totale di 2.700 Dragon Krystal.