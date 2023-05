Pokémon Scarlatto e Violetto: svelati i Pokémon del raid Teracristal di fine maggio

Game Freak ha annunciato un nuovo Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, questa volta dando l'opportunità ai giocatori di affrontare e catturare Grandizanne e Solcofferreo, le versioni paradosso di Donphan.

L'evento si svolgerà tra il 19 e il 21 maggio 2023. Nello specifico i giocatori di Pokémon Scarlatto incontreranno nei raid a cinque stelle Grandizanne, ovvero la variante di tipo Terra / Lotta, mentre quelli in possesso di Pokémon Violetto se la vedranno con Solcoffereo, di tipo Terra / Acciaio. Al momento pare che non è in programma la ripetizione di questo raid Teracristal, a differenza di quelli arrivati in passato.

È importante notare che i giocatori potranno catturare più esemplari dei due Pokémon paradosso e che avranno Teratipi casuali, il che significa che volendo potrete cercare di ottenere delle combinazioni particolari in base ai vostri gusti ed esigenze.

I Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto sono degli eventi a tempo limitato in cui potrete affrontare e catturare, da soli o in compagnia di altri giocatori, degli esemplari dotati di caratteristiche speciali. Per prendervi parte vi ricordiamo che è necessario collegare il vostro Nintendo Switch a Internet e scaricare le ultime News dal Poképortale, dal menu di pausa. Tenete presente inoltre che per giocare assieme ad altri giocatori è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online.