Minecraft, Update 1.20 'Trails & Tales': un trailer su Sniffer e nuovo bioma

Mojang ha pubblicato un nuovo trailer per Minecraft, in particolare per quanto riguarda il nuovo Update 1.20 "Trails & Tales", destinato a portare diverse novità all'interno del mondo di gioco nelle prossime settimane.

Vediamo dunque questo nuovo video che si incentra, in particolare, su alcuni mob e biomi nuovi che verranno introdotti con la versione 1.20 di Minecraft, a dire il vero già noti in quanto introdotti attraverso snapshot e versioni preliminari di Minecraft.

Si parla in particolare dello Sniffer, una delle nuove creature che arriva ufficialmente con l'update in questione, e del bioma dei ciliegi in fiore, introdotto già con alcuni degli update precedenti.

Non c'è ancora una data d'uscita ma, in base a diversi indizi, sembra che il grosso update sia ormai quasi pronto per l'uscita, considerando soprattutto che la pre-release 1 è stata messa a disposizione la settimana scorsa. All'interno di questo troveremo numerose nuove caratteristiche, come si conviene a un update maggiore.

L'introduzione più interessante è probabilmente l'Archeologia, che consentirà ai giocatori di trovare nuovi oggetti come blocchi misteriosi che vanno ripuliti attraverso speciali pennelli da archeologo per svelare parti di reperti archeologici che possono essere combinati tra loro, come riferito in precedenza. Oltre a questo ci saranno varie novità riguardanti armature e personalizzazioni, boschi di bambù e materiali derivati, zattere da costruire, scudi con emblemi, insegne e tante altre novità previste, che diverranno più chiare con l'annuncio ufficiale.