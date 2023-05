Minecraft 1.20: il grosso update è quasi pronto per l'uscita, pre-release 1 disponibile

È difficile fare delle previsioni precise sul rilascio degli update di Minecraft, ma sembra che l'aggiornamento 1.20: Trails and Tales possa essere quasi pronto per l'uscita, a guardare la progressione fatta dall'aggiornamento anche nella versione Java Edition.

Considerando che, dopo diversi snapshot, per tale edizione è stata recentemente rilasciata la versione pre-release 1 dell'aggiornamento 1.20, viene da pensare che il lancio della versione completa dell'update sia vicino. Le note della patch sono visibili sul sito ufficiale di Minecraft, sebbene non riportino granché dei contenuti previsti.

In effetti, secondo varie previsioni, Minecraft 1.20: Trails and Tales sarebbe dovuto arrivare entro giugno 2023, dunque si tratterebbe di alcune settimane da ora. All'interno troviamo numerose nuove caratteristiche, come si conviene a un update maggiore, anche se non è facile trovare una tematica unica che lo caratterizzi completamente.

L'introduzione più interessante è sicuramente l'Archeologia, che consentirà ai giocatori di trovare nuovi oggetti come blocchi misteriosi che vanno ripuliti attraverso speciali pennelli da archeologo per svelare parti di reperti archeologici che possono essere combinati tra loro, come riferito in precedenza.

Oltre a questo ci saranno varie novità riguardanti armature e personalizzazioni, boschi di bambù e materiali derivati, zattere da costruire, scudi con emblemi, insegne e tante altre novità previste, che diverranno più chiare con l'annuncio ufficiale.