Minecraft: l'aggiornamento 1.20 introdurrà l'Archeologia, vediamo i primi dettagli

Mojang Studios ha confermato che l'attesissimo sistema di archeologia arriverà finalmente in Minecraft con l'aggiornamento 1.20. Il nuovo sistema di archeologia introdurrà una nuova serie di funzionalità e meccaniche che erano state inizialmente rivelate anni fa, ma mai implementate. Non è ancora stata confermata una data di uscita specifica per la versione completa dell'aggiornamento, ma arriverà nel corso del 2023. La prima iterazione del sistema di archeologia di Minecraft arriverà in anteprima il 15 febbraio.

Il team di sviluppatori ha fornito una descrizione dell'archeologia tramite un post sul blog ufficiale, affermando che i giocatori possono intraprendere la carriera di archeologo recandosi in un deserto.

Mojang Studios ha ribadito che l'archeologia è ancora in fase di sviluppo, il che significa che le nuove funzionalità per ora indicate sono soggette a modifiche. Con l'uscita di questo aggiornamento, verranno aggiunte aree di scavo e i giocatori incontreranno un nuovo blocco chiamato sabbia sospetta. L'archeologia porta anche un nuovo strumento, il Pennello, che permette ai giocatori di spazzolare il blocco di sabbia sospetta. I giocatori potranno estrarre tutto ciò che si nasconde nel nuovo blocco, che può essere qualsiasi cosa, da oggetti casuali a cocci di ceramica. Inoltre, i giocatori vedranno un motivo parziale dipinto sul coccio di ceramica: con quattro cocci si creare vasi.

Inoltre, i giocatori scopriranno le uova di Sniffer. "Scegliete un bel terreno vicino a qualche tempio del deserto e iniziate a spalare. Man mano che continueremo a lavorare sull'archeologia, verranno aggiunte altre aree di scavo". Mojang Studios ha dichiarato nel post sul blog.