It’s a Wrap!: il provato del divertente mix tra platform 2D e puzzle game

Avete mai sentito il desiderio di vestire i panni di un regista? Bene, seppur in una versione piuttosto semplificata, la vostra occasione per dirigere scene di un film d'azione è finalmente possibile grazie al lavoro di Chanko Studios , che partecipa allo Steam Next Fest con la demo di It's a Wrap!. Lo avevamo già visto in azione nella scorsa estate con un piccolo video di gameplay ma adesso i primi livelli sono disponibili per essere provati sulla piattaforma di Valve.

Selezionando i vari oggetti di scena dalla dashboard avremo anche un'anteprima del loro innesco così da poter selezionare il giusto momento in cui posizionare gli effetti speciali. Proseguendo nelle scene alcuni di questi elementi saranno fissi e inamovibili, aggiungendo un pizzico di difficoltà alla risoluzione dei livelli che saranno progressivamente più impegnativi e con più elementi da considerare e incastrare alla perfezione per avanzare nel gioco.

Nel ruolo di regista siamo chiamati a coordinare le tempistiche dei vari elementi a schermo , decidendo il momento giusto in cui far sì che compaia un'eruzione di un vulcano o l'inizio di una frana sulla neve. Il tutto ovviamente dovrà coincidere con la corsa del nostro simpatico attore, in modo che possa portare a casa la scena e proseguire verso la prossima.

It's a Wrap!, in realtà, non ci affibbia il solo ruolo di regista ma anche quello dello stuntman-protagonista ed è proprio in questo frangente che si manifesta la sua anima da platform 2D. Il gioco, ad ogni livello, presenta la scena da girare, incentrata su fughe da nemici o sullo schivare frane ed altre catastrofi ambientali, richiamando fortemente le atmosfere delle avventure viste al cinema grazie alla saga di Indiana Jones e di altri esponenti del cinema action.

In caso di errore, il celebre Jhonny Rush cadrà dentro a della bollente lava, sarà investito da enormi palle di nevi giganti o sarà schiacciato da pesanti massi di pietra. Niente paura, uno stuntman di tale caratura non perirà per le nostre scelte sbagliate e dopo una finta "morte" con animazioni che ricordano i cartoni animati degli anni '90 sarà pronto in un batter d'occhio a iniziare nuovamente le riprese. Per rendere fluido il gioco, al fallimento di una scena riprenderemo subito le riprese, grazie alla possibilità di saltare le animazioni o tagliare la scena appena ci accorgiamo che qualcosa non è andato bene.

Dopo una prima parte puzzle game si passa all'azione e l'attore Jhonny dovrà districarsi tra i pericoli che ogni scena presenta, trasformando il gioco da un puzzle game ad un action platform . Nei panni dell'attore non dovremo far altro che saltare con il giusto tempismo tra una superficie e l'altra e raggiungere la fine della scena, sempre se abbiamo compiuto le giuste scelte come regista durante la preparazione di questo segmento.

Un film di successo?

It's a Wrap è un ottimo mix tra puzzle game e platform 2D

It's a Wrap! Fa della semplicità la sua forza, implementando meccaniche molto semplici e comprensibili, e gli enigmi da risolvere per trovare la giusta quadra tra gli elementi di scena non scade mai nel frustrante nei primi livelli che abbiamo potuto testare in questa demo. La nostra prova si è concentrata sui primi 5 livelli ed è al momento piuttosto difficile esprimersi se questa formula alla lunga possa annoiare o che il subentro di molti più elementi da considerare possa far svanire il divertimento provato in questa piccola porzione di gioco.

L'unico vero peccato è non avere il pieno controllo della scena; ci siamo infatti mossi tra livelli già impostati dal gioco con elementi fissi e non personalizzabili. Certo, il gioco vuole mostrarci la fantasia di Chanko Studios nell'evocare e citare i film d'azione degli anni '80, ma una modalità completamente libera per dare sfogo anche alla nostra creatività renderebbe sicuramente più ricca l'esperienza di gioco.

Purtroppo però non vi è una data di uscita annunciata ufficialmente, che rimane per adesso fissata entro la fine di quest'anno. Se sarà un successo ai botteghini potremo scoprirlo solamente in fase di recensione, dove sarà anche rivelata la durata effettiva del gioco e potremo capire la varietà dei livelli al suo interno.