Horizon Forbidden West: un café a tema è stato aperto a Parigi, ma solo per pochi giorni

Sony, per pubblicizzare Horizon Forbidden West, ha aperto un pop-up café a tema con il gioco di Guerilla Games a Parigi, tra il 9 e l'11 febbraio 2023. Potete vedere l'aspetto del café nell'immagine qui sopra.

Chanté Goodman, Community Manager presso Guerrilla, ha pubblicato - come potete vedere poco sotto - tramite Twitter un piccolo video nel quale mostra l'istallazione di Sony. Vediamo che le persone che servono ai tavoli sono vestite a tema Horizon Forbidden West e che i cibi sono tutti ispirati al gioco.

Non mancano ovviamente delle PS5 per provare il gioco e in generale l'intera atmosfera del café è perfettamente realizzata e ci fa credere di essere arrivati all'Ovest Proibito di Horizon.

Non manca inoltre una statua di una delle macchine da combattimento che possiamo trovare in Horizon Forbidden West. Nel complesso si tratta di una bellissima trovata ed è un peccato che sia stata resa disponibile solo per pochi giorni.

Horizon Forbidden West è uscito lo scorso anno, ma sta per arrivare il gioco VR Horizon Call of the Mountain, che abbiamo provato; ecco le nostre prime impressioni: "Il primo contatto con Horizon Call of the Mountain ci ha lasciato piacevolmente sorpresi. La capacità tecnica di PSVR2 è immediatamente evidente una volta che si indossa il caschetto e gli ambienti generosi e rigogliosi del franchise, così sapientemente ricreati in questo titolo per la realtà virtuale, aiutano a restituire un grande impatto visivo. La breve esperienza che abbiamo avuto modo di testare ci lascia quindi ben sperare per un titolo completo che sappia coinvolgere i giocatori e contemporaneamente offrire una bella storia da vivere e un gameplay abbastanza ricco e variegato da far scivolare via le ore richieste al suo completamento."

Vi ricordiamo poi che è in arrivo anche il DLC di Forbidden West: Burning Shores.