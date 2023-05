Halo Infinite: aggiornamento del 10 maggio disponibile, vediamo i cambiamenti

343 Industries ha pubblicato l'aggiornamento del 10 maggio di Halo Infinite, che porta con sé diverse novità interessanti per lo sparatutto su Xbox e PC, tra modalità e miglioramenti vari applicati.

Tra le novità maggiori troviamo la modalità Super Fiesta, che era già apparsa in precedenza nella playlist Unlimited della Grande Battaglia a Squadre lo scorso marzo. Ora si tratta di una modalità Arena presente sia in Custom Game che nella playlist specifica Fiesta e segue le regole di questa modalità di gioco, con alcuni elementi nuovi.



Un'altra novità riguarda lo spostamento del Custom Browser, che ora può essere trovato nel tab Play presente nel menù principale, rimanendo comunque accessibile anche attraverso la scheda Community. In questo modo, risulta accessibile più velocemente come una delle opzioni di maggiore importanza.

È ora possibile acquistare bundle usciti in precedenza nello shop, attraverso i menù di personalizzazione. In questo modo si potranno recuperare alcuni bundle cosmetici legati alle stagioni concluse di Halo Infinite, direttamente attraverso i menù della scheda di personalizzazione.

La quantità di playlist visibili tutte insieme nel menù multiplayer è stata aumentata da 5 a 10, rendendo più chiara l'interfaccia e consentendo così un accesso più veloce senza dover effettuare uno scrolling del menù. Come è stato riferito in precedenza, è stata aggiunta l'opzione per vedere il counter degli fps direttamente sullo schermo anche su Xbox, inoltre è stato reso possibile il caricamento di immagini da usare come preview per i contenuti della Forgia.

Tra le altre novità, ci sono diversi cambiamenti effettuati al bilanciamento generale di Halo Infinite, oltre a numerose correzioni di bug e altri problemi tecnici noti all'interno del gioco.