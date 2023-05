Halo Infinite: l'update di maggio aggiungerà il contatore degli FPS su Xbox e Super Fiesta

Continua il supporto post-lancio di Halo Infinite, con gli sviluppatori di 343 Industries che hanno annunciato l'arrivo di un corposo aggiornamento mercoledì 10 maggio 2023 con alcune novità interessanti.

Tra queste troviamo l'aggiunta di Super Fiesta, una modalità custom vista in Halo 5: Guardians, dove i giocatori sono equipaggiati da subito di arsenale potenziato e varianti uniche delle armi viste nella campagna principale.

Un'altra novità degna di nota è l'introduzione di un contatore degli FPS per le versioni Xbox Series X|S e Xbox One. Non si tratta di un'aggiunta essenziale per chi gioca alla campagna o in multiplayer, per quanto comunque un'informazione in più non guasta mai, piuttosto è pensata in particolare per chi sfrutta la Forgia per creare delle mappe. In questo modo infatti potranno fare tutti i test del caso e assicurarsi che le performance siano ottimali su console.

Tra le novità troviamo anche migliorie per l'interfaccia utente. Ad esempio ora sarà possibile visualizzare il doppio delle playlist nella pagina dedicata, rendendo più veloce la navigazione. Sono state inoltre apportare delle modifiche al bilanciamento di vari armi, come il Disruptor e le granate dynamo, e corretti problemi più e meno noti. In attesa delle note complete, trovate i dettagli sul portale di Halo Waypoint.