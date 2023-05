PlayStation Showcase a breve con annunci da parte di Konami, secondo Andy Robinson di VGC

Sulla scia delle voci di corridoio delle ultime ore, Andy Robinson, proprietario della testata VGC ed ex-membro di Playtonic, è intervenuto su Twitter affermando che anche secondo le sue fonti è in programma un PlayStation Showcase nel giro di poche settimane e che per l'occasione ci saranno degli annunci importanti da parte di Konami.

Se vi siete persi le ultime novità, ci riferiamo a un trittico di soffiate davvero importanti, sempre a patto che siano vere. Nello specifico la settimana scorsa Shinobi602 ha dichiarato che molti team dei PlayStation Studios hanno in cantiere giochi pronti per essere presentati al grande pubblico, mentre nel weekend Nick Baker ha affermato che Metal Gear Solid 3 Remake verrà annunciato al prossimo PlayStation Showcase e forse sarà un'esclusiva PS5, un'informazione parzialmente corroborata anche da Jez Corden di Windows Central, che ha parlato di un accordo tra Sony e Konami per Silent Hill, Metal Gear, nonché un nuovo Castlevania.

In tal senso Robinson, una fonte ritenuta affidabile, ha messo il carico da novanta, affermando su Twitter che Sony organizzerà un PlayStation Showcase tra poche settimane, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, e che per l'occasione ci saranno degli annunci da parte di Konami. Nel tweet Robinson ha aggiunto anche che stando alle sue fonti per l'immediato futuro Nintendo non ha in programma nessun evento.

Come al solito raccomandiamo di prendere con i guanti indiscrezioni simili in attesa di informazioni ufficiali. C'è da dire comunque che le indiscrezioni relative a PlayStation Showcase e Metal Gear Solid 3 Remake si stanno intensificando negli ultimi giorni, quindi forse oltre al fumo c'è anche dell'arrosto. Staremo a vedere.