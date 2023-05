Offerte Amazon: FIFA 23 per PlayStation e Xbox in sconto a un nuovo prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di FIFA 23 in versione PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S. Lo sconto è di 40€ per tutte le versioni. Potete trovare il gioco a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo delle versioni di attuale generazione è 79.99€, mentre il prezzo delle versioni di vecchia generazione è 69.99€. In tutti i casi si tratta del prezzo migliore di sempre sulla piattaforma, o quasi (pochi centesimi di differenza). Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

FIFA 23 è il capitolo più recente della serie di EA ed è anche l'ultimo che manterrà il nome di FIFA. La saga ha abbandonato il marchio e sarà dalla fine del 2023 nota come EA Sports FC. Non ci saranno però differenze di contenuti, visto che i volti dei giocatori, le licenze delle squadre e degli stadi sono parte di accordi diversi.