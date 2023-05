Little Nightmares 3 in sviluppo? Bandai Namco assume per un nuovo gioco

Pare che Bandai Namco Europe abbia già dato inizio ai lavori su Little Nightmares 3 o qualunque sarà il nome del prossimo capitolo della serie, stando a un annuncio di lavoro pubblicato su LinkedIn.

Nello specifico la divisione europea della compagnia sta cercando un assistente alla produzione per il suo team dedicato al franchise di Little Nightmares. La descrizione dell'annuncio parla di un progetto non meglio specificato e afferma che il candidato dovrà aiutare il team fornendo "feedback sull'avanzamento del progetto" e analizzando i risultati ottenuti "su più piattaforme, effettuando playthrough comparativi, collaborando con il team QA, ecc.".

Pochi giorni fa Bandai Namco ha annunciato che la serie Little Nightmares è a quota 12 milioni di copie vendute. Parliamo di numeri davvero ottimi e dunque appare scontato che prima o poi verrà realizzato un nuovo gioco, nonostante gli autori di Tarsier Studios in futuro si dedicheranno ad altri progetti.

Infatti, i diritti dell'IP di Little Nightmares sono di proprietà di Bandai Namco, che dunque potrebbe decidere di affidare le redini dello sviluppo a un altro team, come suggerisce per l'appunto l'annuncio di lavoro sopracitato. Purtroppo al momento non sono disponibili altri dettagli, quindi non resta che attendere per saperne di più in merito.