Monster Hunter Puzzles Felyne Isles, Capcom registra il marchio: l'esclusiva giapponese è in arrivo?

Capcom ha registrato un marchio per "Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles" in Europa, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America. Il tutto è avvenuto il 27 aprile 2023, ma la cosa è stata notata solo recentemente.

Non è ancora stato annunciato un gioco chiamato "Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles", ma il nome è veramente simile ad Airu de Puzzle, uno spin-off di Monster Hunter per PSP pubblicato solo in Giappone nel luglio 2012. "Airu" è il nome giapponese per i Felyne di Monster Hunter, ovvero i personaggi felini. Inoltre, Airu può essere romanizzato in "Isle" (isola), creando così il titolo Felyne Isle.

In breve, è possibile che "Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles" sia una versione moderna del classico per PSP. Considerando il genere, è anche credibile che questa nuova versione sia pensata per mobile. Qui sotto potete vedere un trailer del gioco PSP.

Ovviamente si tratta solo di speculazioni ed è possibile che la registrazione del marchio non porti a nulla. Monster Hunter, però, sta avendo grande successo negli ultimi anni, con World e Rise, e non è impensabile che Capcom voglia ampliare tale successo con altri titoli, magari per mobile con una forma "as a service" con microtransazioni per monetizzare più possibile.

Dovremo attendere annunci ufficiali in merito per avere un'idea chiara della situazione. Nel frattempo, ricordate che Monster Hunter Rise Sunbreak è arrivato anche su PlayStation e Xbox.