Sperasoft lavora a un action GDR tripla A con UE5, ha co-sviluppato Halo Infinite e Assassin's Creed

Stando al profilo LinkedIn di Andrew K., technical designer di Sperasoft, lo studio attualmente sta lavorando a un gioco tripla A di stampo action RPG con l'ausilio dell'Unreal Engine 5.

Si tratta di un team sconosciuto ai più che fa parte di Keywords Studio, specializzato nel co-devolopment, ovvero nell'offrire supporto ad altri studi. Pensate che in totale Sperasoft ha contribuito allo sviluppo di oltre 50 giochi di alto profilo, spaziando tra l'altro tra generi molto differenti. Ad esempio hanno co-sviluppato Halo Infinite, Dead Space Remake, Assassin's Creed Valhalla, Age of Empires 4, FIFA 23 e Fallout 76, giusto per citarne alcuni.

Questo dettaglio è stato individuato e condiviso su Twitter dall'utente Timur222. Come possiamo vedere il profilo LinkeIn di Andrew K. parla di un gioco AAA action RPG con visuale in terza persona e sviluppato in Unreal Engine 5 non ancora annunciato.

Gli indizi purtroppo finiscono qui e considerando che si tratta di una descrizione molto generica è davvero impossibile fare delle supposizioni sensate.

Come detto in precedenza, Terasoft infatti collabora con praticamente la maggior parte dei publisher più grandi del mercato videoludico, da Microsoft a Sony Interactive Entertainment, da Bioware a Rockstar Games, quindi capire con chi ha unito le forze in questo caso è come cercare un ago in un pagliaio. Insomma, per saperne di più non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.