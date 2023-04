Monster Hunter Rise: Sunbreak è disponibile da oggi su Xbox e PlayStation

Capcom ricorda che Monster Hunter Rise: Sunbreak, la grossa espansione di Monster Hunter Rise, è disponibile da oggi anche su Xbox e PlayStation, allargandosi dunque a comprendere anche Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 e PS5.

Sunbreak trasporta i giocatori in un lontano Regno, dove dovranno seguire una nuova trama, combattere nuovi mostri, padroneggiare nuove opzioni di combattimento, esplorare nuovi luoghi, conquistare la difficoltà della missione Grado Maestro e sperimentare altre caratteristiche inedite.

La storia di Monster Hunter Rise: Sunbreak ha inizio subito dopo l'eroica difesa del villaggio di Kamura in Monster Hunter Rise, con la valorosa Dame Fiorayne che decide di viaggiare in cerca di aiuto oltre il lontano Regno.

I cacciatori più coraggiosi partono quindi per l'avamposto di Elgado, un centro di ricerca e di comando istituito per cercare di mettere fine alla minaccia che si abbatte sul Regno. In cima alla lista dei bersagli ci sono potenti creature ispirate ai classici dell'horror occidentale, conosciute come i Tre Signori: il drago anziano Malzeno, il potente e massiccio Garangolm e il Lunagaron, simile a un lupo di ghiaccio.

Questi rappresentano le minacce principali, ma in Sunbreak vengono aggiunte una grande quantità di nuove creature, tra le quali troviamo nuove varianti di mostri noti come Magnamalo astioso, Espinas e Shagaru Magala. Si tratta di nuove sfide che potranno essere affrontate contando anche su nuove armi ed equipaggiamenti, oltre a due diversi set delle abilità Scambio, che possono essere cambiati al volo durante la caccia.

Questa caratteristica introduce anche una maggiore flessibilità nel sistema di combattimento, modificando le abilità "al volo" durante gli scontri. Si tratta, insomma, di un'espansione particolarmente vasta, che rappresenta quasi un vero e proprio nuovo capitolo, pur rimanendo legata a Monster Hunter Rise. Sunbreak ha peraltro ricevuto di recente la patch 15.0.0 già su Nintendo Switch e PC, con gli aggiornamenti che dovrebbero essere già integrati nelle versioni Xbox e PlayStation.