Star Wars Jedi: Survivor, versione PC pare un disastro, bombardato di recensioni negative su Steam

La versione PC di Star Wars Jedi: Survivor sembra davvero un disastro, a giudicare dal moltiplicarsi delle recensioni negative su Steam a poche ore dal lancio ufficiale: per il momento la valutazione del gioco sulla piattaforma Valve risulta essere "perlopiù negativa".

[Aggiornamento]

Al momento di scrivere questa notizia, Star Wars Jedi: Survivor ha 1.591 recensioni su Steam, il 67% delle quali negative. I motivi delle critiche sono più o meno tutti gli stessi: il gioco ha delle prestazioni terribili, anche su PC di fascia alta, quando proprio non riesce ad avviarsi.

Ad esempio nella recensione di White_Wolf_9946 possiamo leggere: "Per ora la schermata di caricamento mi piace. Non ho idea di cosa ci sia dopo, perché non carica oltre." L'utente Santiago Santiago lo ha ribattezzato "Star Wars CPU Survivor", mentre Doctor TacoChocolate spiega con più dettagli e con molta ironia: "Il gioco è davvero divertente ma ha delle performance terribili. Uso un 3090 FE e un 5700x e ho 30fps fissi in alcune aree. In altre aree arrivo a 45fps. Gioco a 1440p. Abbassare le impostazioni e usare l'FSR non fa alcuna differenza. Arriva a usare 19GB di VRAM. È un gioco eccezionale, ma vi consiglio di aspettare di avere 24GB di VRAM e di non avere problemi a giocare a 30fps."

Le scarse prestazioni sono confermate anche su sistemi superiori, come quello di STENLY: "RTX 4080, i9-13900KF, 32GB 6000 DDR5, driver aggiornati su Win 11. Riesco a raggiungere i 30 fps circa. Fantastico."

Notizia originale: Capito l'andazzo, Respawn ha già previsto varie patch per le prossime settimane che punteranno a risolvere i tanti problemi tecnici che affliggono la nuova avventura di Cal Kestis, e che confermano un periodo tutt'altro che brillante per il PC gaming in generale.

"Due ore dopo il lancio di Star Wars Jedi: Survivor, il gioco già chiede agli utenti di scaricare una patch per poter continuare a giocare", ha spiegato il content creator Rebs Gaming. "Bassi fps e prestazioni mediocri. Il titolo ti dice letteralmente che sta per avere un problema saltando degli elementi narrativi."

"La gente continua a spendere i propri soldi per acquistare giochi che si suppone funzionino bene, e invece ci propinano spazzatura incompleta come questa. È ora di basta. (cit.)"

Alla luce anche del disastroso port di The Last of Us Parte 1, la sensazione è che l'intero settore stia vivendo un periodo di grande crisi, in cui al crescere dalla potenza dell'hardware corrisponde un'ancora più accentuata mancanza di impegno sul fronte dell'ottimizzazione.