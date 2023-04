Sony punta a maggiori acquisizioni quest'anno, con budget aumentato

Tra i risultati finanziari di Sony dell'anno fiscale 2022, emerge anche un dettaglio interessante che sembra puntare a maggiori acquisizioni nel corso del 2023, con un incremento di budget in questo settore che è stato annunciato dal presidente della compagnia.

Hiroki Totoki ha infatti riferito che Sony potrà contare su un incremento di budget del 20% per quanto riguarda le acquisizioni nel corso del 2023, per il nuovo anno fiscale che terminerà a marzo 2024. Questo sembra indicare che la compagnia ha in progetto di essere ancora più attiva sul fronte dell'espansione e dell'acquisizione di team e altre realtà sul mercato.



Da notare che il dato sembra riferirsi a Sony nel complesso, dunque non si parla di budget relativo solo a PlayStation ma anche agli altri settori del gruppo, cosa che amplia in maniera notevole le prospettive al di fuori dei videogiochi.

Tuttavia, bisogna dire che PlayStation è stata tra le divisioni di Sony in maggiore espansione, con il mercato videoludico che in questo periodo appare maggiormente tendente al consolidamento, dunque viene da pensare che buona parte del budget possa essere investito in nuovi acquisti di team di sviluppo.

Nelle ore scorse, abbiamo visto che le vendite di PS5 sono arrivate a quota 38,4 milioni di unità, facendo segnare un record assoluto per un trimestre nel mercato videoludico, e che PlayStation Plus è fermo a 47,4 milioni di utenti, con 68 milioni i giochi venduti nel Q1.