Marvel's Spider-Man 2 uscirà nel corso di questo anno fiscale, rassicura Sony, ma nessun altro AAA

Anche Marvel's Spider-Man 2 ha trovato spazio nel lungo resoconto fiscale di Sony diramato nella giornata odierna. La compagnia giapponese ha rassicurato del fatto che uscirà entro l'anno fiscale corrente, che si chiuderà il 31 marzo 2024.

Il testo è abbastanza generico, ma fa capire come probabilmente nel corso del periodo dato Marvel's Spider-Man 2 sarà l'unico tripla A tradizionale di Sony ad arrivare sul mercato.

"Abbiamo anche programmato di pubblicare un titolo maggiore durante questo anno fiscale, Marvel's Spider-Man 2, e puntiamo a creare nuove proprietà intellettuali, pubblicare titoli di catalogo su PC e rafforzare lo sviluppo dei giochi live service."

Di fatto Sony ha ribadito la sua strategia di voler puntare in futuro sui giochi live service, su cui dovrebbero essere impegnati alcuni dei suoi team maggiori, primo fra tutti Naughty Dog, che sta sviluppando un titolo live service ambientato nell'universo di The Last of Us, di cui però ancora si è visto poco o nulla.

Considerando le voci che vogliono l'arrivo di Marvel's Spider-Man 2 previsto per settembre 2023, ci sono grosse probabilità che giocheremo quanto prima con le nuove avventure dell'Uomo ragno.