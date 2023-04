Armored Core VI: Fires of Rubicon, FromSoftware vuole lanciare giochi con maggiore frequenza

Yasuhiro Kitao di FromSoftware ha parlato di voler pubblicare giochi più frequentemente di quanto fatto finora. La dichiarazione è arrivata in un'intervista concessa a Eurogamer.net per l'annuncio della data d'uscita di Armored Core VI: Fires of Rubicon.

"Questo è qualcosa che abbiamo sempre provato a raggiungere: fare sempre qualcosa di nuovo, sempre qualcosa di originale, qualcosa che troviamo interessante e divertente come giocatori. Quindi, in questo senso, davvero non è cambiato molto. Sviluppiamo più titoli contemporaneamente; abbiamo diversi team che lavorano su progetti diversi. Per il futuro speriamo di alternare le nostre uscite e portare qualcosa di nuovo ed emozionante a intervalli non troppo lunghi."

Nel corso degli anni FromSoftware è stata decisamente costante nelle uscite. Giusto l'anno scorso ha pubblicato la hit Elden Ring, a fine agosto lancerà Armored Core VI: Fires of Rubicon ed è già noto che sta sviluppando la prima espansione di Elden Ring, Shadow of Erdtree, che a questo punto dovrebbe arrivare dopo il nuovo Armored Core.

Comunque sia, considerando la qualità media dei suoi giochi, averne di più non può che essere considerata un'ottima notizia.