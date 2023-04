PS5: Sony punta a venderne 25 milioni durante l'anno fiscale, sarebbe il record

I dati finanziari di Sony non dimostrano solo un andamento positivo attuale per le vendite di PS5, ma prefigurano un futuro altrettanto radioso, anche più positivo della situazione attuale, visto che la compagnia prevede di vendere 25 milioni di console nel corso del nuovo anno fiscale.

Si tratterebbe di un risultato da record nella storia di PlayStation, che tuttavia sembra alla portata, considerando i risultati ottenuti finora da PS5. 25 milioni di console vendute tra aprile 2023 e marzo 2024 è il nuovo obiettivo stabilito da Sony, che dovrebbe dunque confermare l'andamento visto nell'ultimo trimestre.

Considerando che i dati dell'ultimo trimestre parlano di 6,3 milioni di PS5 vendute, si tratta di un ritmo in linea con le nuove previsioni per l'anno fiscale 2023, che potrebbe far raggiungere davvero il traguardo dei 25 milioni di console vendute entro la fine di marzo 2024.

D'altra parte, i dati complessivi dell'anno fiscale precedente parlano di 19,1 milioni di PS5 vendute, ma questo comprendeva ancora l'ultimo strascico dei problemi di produzione che Sony ha dovuto attraversare nel periodo del COVID e successivamente, dunque un incremento su questo dato, comunque molto alto, è prevedibile per il nuovo anno fiscale, considerando che ora PS5 viene prodotta ad altri ritmi e non ci sono più problemi di disponibilità.

Dai risultati finanziari abbiamo visto che PS5 è ora a quota 38,4 milioni di unità e che PlayStation Plus è fermo a 47,4 milioni di utenti, con 68 milioni i giochi venduti nel Q1.