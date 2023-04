Age of Wonders 4: ottimi voti da parte della critica

Age of Wonders 4 di Triumph Studios sta ricevendo degli ottimi voti da parte della critica, che evidentemente ha gradito il gioco. I giudizi sono praticamente tutti superiori all'8, con solo un 7 e un 8, come potete vedere dall'elenco delle recensioni emerse finora:

Saving Content - 5 / 5

GameGrin - 9.5 / 10

Shacknews - 9 / 10

PCGamesN - 9 / 10

But Why Tho? - 9 / 10

PC Gamer - 87 / 100

God is a Geek - 8.5 / 10

IGN - 8 / 10

GameWatch - 8 / 10

The Gamer - 8 / 10

GameMAG - 7 / 10

A grandi linee, di Age of Wonders 4 è stata apprezzata l'altissima personalizzazione degli scenari, che garantisce una rigiocabilità praticamente infinita, e la capacità dimostrata dallo studio di sviluppo di correggere gli errori fatti in passato.

Un mix perfetto tra un 4X e un gioco di ruolo, in cui non è facilissimo entrare, ma che una volta catturato il giocatore non lo lascia andare per ore e ore.

Le uniche critiche ricevute sono quelle di giocare troppo sul sicuro, puntando tutto sulla quantità di contenuti. Insomma, a dieci anni da Age of Wonders III, pare che Triumph Studios abbia fatto un altro centro, realizzando uno dei migliori titoli del genere.