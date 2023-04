Star Wars Jedi Survivor e problemi tecnici: già varie patch previste per le prossime settimane

Star Wars Jedi: Survivor è un ottimo seguito del già ottimo originale, ma questo non esclude che il titolo possa avere dei problemi tecnici o, comunque, dei margini di miglioramento, come dimostra il fatto che varie patch sono già state programmate per le prossime settimane dopo il lancio.

Come abbiamo visto anche nella nostra recensione di Star Wars Jedi: Survivor, il nuovo capitolo della serie si dimostra all'altezza delle aspettative e anche i voti delle recensioni internazionali sono positivi, tuttavia sono già emerse alcune segnalazioni di inconvenienti tecnici, specialmente per quanto riguarda la versione PC a quanto pare.



Per calmare subito gli animi, Respawn Entertainment ed EA hanno riferito che alcune patch sono già previste per il gioco nei primi giorni dopo il lancio. La prima patch, in base a quanto riferito, verrà pubblicata il giorno stesso dell'uscita, con la tipica patch del day one tradizionale per tutte le piattaforme previste.

Tuttavia, sarà seguita poi da una serie di altri aggiornamenti tecnici che verranno pubblicati nel corso delle prime settimane e incentrati sulla correzione di bug, sul miglioramento delle performance e sull'aggiunta di opzioni di accessibilità, come riferito dal tweet ufficiale. Come da programma, Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile da domani, 28 aprile 2023, su PC, PS5 e Xbox Series X|S.