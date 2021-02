Little Nightmares 2: Tarsier Studios passerà ad altro, ma Bandai Namco potrebbe proseguire la serie

Little Nightmares 2 ha confermato ulteriormente la validità della serie e le capacità del team Tarsier Studios, ma il team svedese in ogni caso ha concluso l'impegno sulla serie, volendo ora passare a nuovi progetti, lasciando però aperta la porta a ulteriori sviluppi da parte di Bandai Namco.

"Non abbiamo nulla da annunciare in questo momento, ma visto che abbiamo ricevuto così tanto supporto da parte dei fan in tutto il mondo con il rilascio di Little Nightmares 2, ci sentiamo propensi a portare nuovi contenuti in futuro", ha infatti scritto il publisher Bandai Namco con una comunicazione ufficiale.

D'altra parte, questo potrebbe avvenire senza il coinvolgimento diretto di Tarsier Studios, che a quanto pare ha intenzioni diverse, avendo spiegato di voler dedicarsi a qualcosa di nuovo e diverso. "Per gli ultimi 6 anni, la nostra missione a Tarsier Studios è stata creare mondi coinvolgenti. Little Nightmares è stato il nostro primo tentativo e un enorme successo. Personalmente, ho amato come Little Nightmares abbia raccolto fan in tutto il mondo nel corso degli ultimi 4 anni", ha affermato Andreas Johnsson, CEO di Tarsier Studios.

"Detto questo, è con un sapore dolce amaro che annunciamo la nostra volontà di lasciarci dietro il mondo di Little Nightmares", ha spiegato Johnsson, "Sarà sempre un gioco prezioso per noi, ma da quando siamo stati acquisiti da Embracer Group nel dicembre del 2019, è tempo per noi di imbarcarci in un nuovo capitolo, creare nuove proprietà intellettuali ed esplorare nuovi mondi".

Quindi da una parte c'è Bandai Namco che sembra ben propensa ad approfondire ed espandere ulteriormente la serie horror, visto il successo che continua a riscuotere, ma dall'altra sembra che questo avverrà senza il coinvolgimento diretto degli autori Tarsier Studios, che a questo punto vogliono impegnarsi in altri progetti.

Little Nightmares 2 ha ricevuto peraltro ottimi voti e potete leggere quello che ne pensiamo nella recensione sulla grande avventura di Mono e Six pubblicata al lancio del gioco.