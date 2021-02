Little Nightmares 2: ottimi voti, trailer di lancio e vendite del primo episodio

Little Nightmares 2 è stato accolto con ottimi voti da parte della stampa internazionale, che ha così confermato il successo della serie targata Tarsier Studios: il primo episodio ha totalizzato vendite per tre milioni di copie.

Disponibile a partire dall'11 febbraio, come conferma il trailer di lancio che trovate in calce, Little Nightmars 2 dura di più ed è più grosso del primo episodio, come sottolineato anche nella nostra recensione.

Come detto, i pareri della critica sono stati ottimi, con solo poche eccezioni che hanno invece criticato l'eccesiva presenza di sequenze trial & error, in grado in alcuni caso di innescare fastidiosi episodi di frustrazione.

Little Nightmares 2, i voti della stampa internazionale